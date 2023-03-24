PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte pide tarifi ve malzemeleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İftar sofralarından eksilmeyen ve tadı damakta kalan pidenin tarifini merak edenler ''Evde ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi nedir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayına özgü tatlar sofralarımızı süslerken kendi imkanlarınızla hazırlayabileceğiniz Ramazan pidesi tarifi ve malzemelerini haberimizde derledik. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz ve evde Ramazan pidesi tarifi…