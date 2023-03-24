PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

Ramazan ayında fırınlarda pide kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mutfakta pide yapmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Hem çıtır hem lezzetli Ramazan pidesi yapılışında dikkat edilmesi gereken ne önemli husus ise hamur kıvamını iyi tutturmaktır. Bu kapsamda ise en lezzetli pideyi püf noktalarıyla yapmak isteyenler ''Evde ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte en lezzetli ramazan pidesi tarifi ve tüm detaylar.