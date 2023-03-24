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Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:10

PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte pide tarifi ve malzemeleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İftar sofralarından eksilmeyen ve tadı damakta kalan pidenin tarifini merak edenler ''Evde ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi nedir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan ayına özgü tatlar sofralarımızı süslerken kendi imkanlarınızla hazırlayabileceğiniz Ramazan pidesi tarifi ve malzemelerini haberimizde derledik. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz ve evde Ramazan pidesi tarifi…

PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

Ramazan ayında fırınlarda pide kuyruğunda beklemek istemeyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mutfakta pide yapmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Hem çıtır hem lezzetli Ramazan pidesi yapılışında dikkat edilmesi gereken ne önemli husus ise hamur kıvamını iyi tutturmaktır. Bu kapsamda ise en lezzetli pideyi püf noktalarıyla yapmak isteyenler ''Evde ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte en lezzetli ramazan pidesi tarifi ve tüm detaylar.

PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

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PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

ÜZERİ İÇİN;

1 yumurtanın sarısı

Çörekotu

EVDE RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeler bekletilir. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır. Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.

PİDE TARİFİ - Evde en güzel ve pratik ramazan pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.

Afiyet olsun...

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