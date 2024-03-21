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Haberler Yaşam Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:58

Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!

İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Cani enişte, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına aldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan Aydin, "Çok pişmanım, beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydin getirilirken Pınar Damar'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin Aydin, söz hakkı verilmesi üzerine "Ben Pınar'a zarar vermek için oraya gitmedim. Tartıştık kaza sonucunda böyle bir olay gerçekleşti.

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Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!

Cinsel saldırıda da bulunmadım. Pınar'ı çok seviyordum. Çok pişmanım, beraatımı istiyorum " dedi.

Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!

Mahkeme heyeti, Aydin'in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapsine, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti.

Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!

"ADALET YERİNİ BULDU"
Duruşma sonrası adliye binası önünde gazetecilere konuşan baba Mustafa Damar, adaletin yerini bulduğunu, içinin rahat ettiğini söyledi.

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