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Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:58
Pınar Damar cinayeti: Katil eniştenin cezası açıklandı indirim yapılmadı!
İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin Aydin karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Cani enişte, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına aldı. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan Aydin, "Çok pişmanım, beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.