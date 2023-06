ONU GÖRMEK İÇİN...

Arabada 1 saat kadar dolaştık. Sonra 'Sen kim oluyorsun bana hesap soruyorsun, sen git önce evdekini gönder' dedi, küfürler etti. Ben de sinirlerime hâkim olamadım bir tokat attım. Küfürlerini daha da arttırdı. Bir an ben de boğazını sıktım. O an baygınlık geçirdi. Uyanmayınca öldüğünü anladım. Dünyam başıma yıkıldı, çok sevdiğim insanı kaybettim, istemeden oldu. Pınar'ı yol kenarında çalılık bir yere bırakıp gittim. Ben Pınar'ın öldüğünü kabullenemediğim için olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum. Onu görmek için can atıyordum" açıklamasını yaptı.