Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

"İFADELERİNİN AKSİNE KANITLAR VAR"

Ayrıca gerekçede, sanık Avcı'nın Gültekin'i olaydan önce öldürmeye karar vermediğini, olay günü kendisine cep telefonu vereceğini ve cep telefonunu eşinden çekindiği için yayla evine bıraktığını söylediği belirtilerek sanık Avcı'nın Gültekin ile yayla evine gittiklerini söylese de burada aralarında tartışma çıkması ve maktulün kendisine bıçakla saldırması üzerine maktulü öldürdüğünü beyan ettiği kaydedilerek bunun aksine kanıtların bulunduğu ifade edildi.