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Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
16:15
Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!
Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından önce öldürülüp sonra yakıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. SABAH ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin tepki çeken kararını gündeme taşıdı. Oy çokluğu ile Avcı'ya verilen ceza bozulurken kararda Başkan Vekili Osman Atalay ile üye Muzaffer Sayın'ın muhalif oy kullandığı ortaya çıktı. Gerekçedeki yer alan detaylar ise cinayetin canavarca hisle işlendiğini bir kez daha kanıtladı: Odunla tutuşmayınca benzin almış!