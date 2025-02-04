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Haberler Yaşam Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:15

Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından önce öldürülüp sonra yakıldı. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. SABAH ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin tepki çeken kararını gündeme taşıdı. Oy çokluğu ile Avcı'ya verilen ceza bozulurken kararda Başkan Vekili Osman Atalay ile üye Muzaffer Sayın'ın muhalif oy kullandığı ortaya çıktı. Gerekçedeki yer alan detaylar ise cinayetin canavarca hisle işlendiğini bir kez daha kanıtladı: Odunla tutuşmayınca benzin almış!

UMAY SENA SÜMER
Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

Pınar Gültekin davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu ile verilen bozma kararında iki muhalif oy kullanıldı. Bozma kararına karşı Başkan Vekili Osman Atalay ve üye Muzaffer Sayın, muhalif oy kullandı.

Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

Kullanılan oyların gerekçesinde sanık Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i öldürme kararı aldıktan sonra Gültekin ile yüz yüze görüşmek istediği, Gültekin'in başlarda bu teklifi kabul etmediği fakat bir süre sonra sanık Avcı'nın söz konusu eylemi gerçekleştirme isteğinden vazgeçmeyerek sükunetle hareket edip olay tarihinde Gültekin ile alışveriş merkezinde buluştuğu ve yaptığı plan çerçevesinde olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

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Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

Gültekin'i yayla evine götüren sanığın, burada Gültekin'e yönelik öldürme eylemini gerçekleştirip yine yaptığı plan dahilinde soğukkanlı şekilde tüm delilleri ve Gültekin'in cesedini yok ettiği dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerek sanık Cemal Metin Avcı'nın eyleminin 'tasarlayarak insan öldürme' suçu olduğu yönünde görüş bildirdi.

Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

"İFADELERİNİN AKSİNE KANITLAR VAR"

Ayrıca gerekçede, sanık Avcı'nın Gültekin'i olaydan önce öldürmeye karar vermediğini, olay günü kendisine cep telefonu vereceğini ve cep telefonunu eşinden çekindiği için yayla evine bıraktığını söylediği belirtilerek sanık Avcı'nın Gültekin ile yayla evine gittiklerini söylese de burada aralarında tartışma çıkması ve maktulün kendisine bıçakla saldırması üzerine maktulü öldürdüğünü beyan ettiği kaydedilerek bunun aksine kanıtların bulunduğu ifade edildi.

Pınar Gültekin kararındaki iki muhalif oyda dikkat çeken detay: Cemal Metin Avcı odunla tutuşmayınca benzin almış!

ODUNLA TUTUŞMAYINCA BENZİN ALMIŞ

Bu bağlamda sanık Cemal Metin'in savunmalarının aksine eşinin olay tarihinde Denizli'de olduğu, cep telefonu veya vereceği parayı Gültekin'e yayla evinde vermesini gerektiren hiçbir neden bulunmadığı, söz konusu eşyaları buluştukları alışveriş merkezinde veya araç içerisinde de verebileceği kaydedildi.

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