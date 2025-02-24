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Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp "Oğluma sahip çık" dedi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
17:55
Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp "Oğluma sahip çık" dedi
Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Sanık Gürhan Üzer cezaevinde zehirlendiği gerekçesiyle duruşmaya katılmadı, mahkemede dinlenen baba Ramazan Zorlu'nun ifadeleri yürekleri dağladı. İşte detaylar...