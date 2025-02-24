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Haberler Yaşam Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp "Oğluma sahip çık" dedi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 17:55

Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp "Oğluma sahip çık" dedi

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Sanık Gürhan Üzer cezaevinde zehirlendiği gerekçesiyle duruşmaya katılmadı, mahkemede dinlenen baba Ramazan Zorlu'nun ifadeleri yürekleri dağladı. İşte detaylar...

Erdoğan ÖZTÜRK
Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp Oğluma sahip çık dedi

Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Pınar Zorlu'nun vefatına ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gürhan Üzer'in saldırıyı önceden planladığı ve maktule "canavarca hisle" eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilerek en üst sınırdan cezalandırılması talep edilen duruşmayı Pınar Zorlu'nun ailesi, kadın hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ve Baro üyesi birçok avukat takip etti.

Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp Oğluma sahip çık dedi

SANIK ZEHİRLENME NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILAMADI

Sanık Gürhan Üzer'in, cezaevinde zehirlendiği ve yoğun bakımda olduğu bildirilirken, duruşmaya katılamayan sanığın, hastaneden taburcu edildikten sonra ifadesinin alınmasına karar verildi. Mahkemede, Pınar Zorlu'nun annesi Emine Zorlu, babası Ramazan Zorlu ve ablası Halime Levent'in yanı sıra olayın görgü tanıkları da dinlendi.Görgü tanıkları, Zorlu ve Üzer'in kavgasını duyduklarını, ardından Gürhan Üzer'in Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdiğini anlattı. Tanıklar, Pınar Zorlu'nun "İmdat, eski kocam beni darp ediyor" diye bağırdığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı da ifade edildi.

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Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp Oğluma sahip çık dedi

BENZİNİN NASIL TEMİN EDİLDİĞİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma sırasında Zorlu'nun Avukatı Tuğba Kaya, olay günü alınan benzinin nasıl temin edildiğinin araştırılmasını, Zorlu'nun daha önce yaptığı şikayetlerin ve şikayet dosyasının incelenmesini, sanığın olay gününde görülecek diğer davasının araştırılmasını talep etti. Ayrıca, Zorlu'nun daha önce aldığı uzaklaştırma kararlarının da bir sonraki celseye kadar hazır edilmesini istedi.

Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp Oğluma sahip çık dedi

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI BABASINI ARADI

Duruşma sırasında dinlenen Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, olay günü kızının kendisini arayarak Gürhan Üzer'i iş yerinin önünde gördüğünü söylediğini ve olay yerine ulaştığında kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirtti. Kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" dediğini ve üzücü olay sonrası da oğlunu düşündüğünü aktardı.

Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp Oğluma sahip çık dedi

Ayrıca torununu okuldan almaya gittiğinde yaşananları fark ettiğini söyleyen Ramazan Zorlu, "Beni neden erken aldın" diyen torununa "Annenle baban her zaman ki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediği halde, torununun kendisine, "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Çocuğun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini ve yaşananları tahmin ettiğini söyledi.

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