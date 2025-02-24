Pınar Zorlu davasında babanın sözleri yürekleri dağladı! Kızı arayıp "Oğluma sahip çık" dedi

Ayrıca torununu okuldan almaya gittiğinde yaşananları fark ettiğini söyleyen Ramazan Zorlu, "Beni neden erken aldın" diyen torununa "Annenle baban her zaman ki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediği halde, torununun kendisine, "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Çocuğun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini ve yaşananları tahmin ettiğini söyledi.