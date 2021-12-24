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Haberler Yaşam Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:22

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü

Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla sarsıldı. 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralandı. Ölümden dönen küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asiye'nin yüzünün parçalandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkunç görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü

SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE AĞIR YARALANDI! KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'teki pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ölümden döndü... Saldırı anının görüntüleri ise dehşete düşürdü!

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü

Olay, dün öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü

Evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti.

Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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