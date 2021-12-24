HaberlerYaşamPitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:22Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:22
Pitbull saldırısına uğrayan küçük kız ölümden döndü! O anın görüntüleri dehşete düşürdü
Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla sarsıldı. 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralandı. Ölümden dönen küçük kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asiye'nin yüzünün parçalandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkunç görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...