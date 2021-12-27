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Haberler Yaşam 'Pitbull'un saldırdığı minik Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 15:38

'Pitbull'un saldırdığı minik Asiye Ateş'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ilk doku nakli tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in nakledilen dokularının durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda uyutularak yakın takibinin devam ettiği bildirildi. 4 saat süren başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Şu an gayet iyi yoğun bakımda izleniyor" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yazıcı, "Asiye kızımızın annesi, babası, dedesi ve halası buradaydı. Moralleri iyi şükürler olsun. Dün dünya çapındaki ünlü hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın başarılı operasyon geçirdiğini değerlendiriyoruz. Ömer hocamızla da konuştuk. Şu an yoğun bakımda, henüz uyandırılmadı. Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak" diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
DHA
’Pitbull’un saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

SON DAKİKA: PİTBULL SALDIRMIŞTI! ASİYE ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? DOKTORUNDAN YENİ AÇIKLAMA...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı.

’Pitbull’un saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

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’Pitbull’un saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi.

’Pitbull’un saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş'in tedavisine başlandı.

’Pitbull’un saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

Ömer Özkan, yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra dün saat 13.00 sıralarında küçük kızı ameliyata aldı.

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