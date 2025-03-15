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PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
22:50
Kanal D ekranlarında yayımlanan Piyasa, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Nevruz'un yer aldığı yapımın son bölümünde Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelmişti… Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Piyasa 5. bölüm fragmanı detayları…