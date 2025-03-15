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Haberler Yaşam PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 22:50

PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal DPiyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Piyasa, ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Nevruz'un yer aldığı yapımın son bölümünde Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelmişti… Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Piyasa 5. bölüm fragmanı detayları…

PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Piyasa 4. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Son bölümün ardından dizinin hayranları yeni bölüm fragmanına odaklandı. Dizinin bu hafta ekrana gelen son bölümünde Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştı… İşte, Piyasa yeni bölüm fragmanı detayları ve tüm merak edilenler…

PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI

Piyasa, yeni bölümleri ile her cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana geliyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/fragmanlar

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PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PİYASA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Ahsen, Münevver için bir şeyler yapmaya çabalarken bilmeden Özge'nin de kariyerini etkiler. Adar aldığı sürpriz destek sayesinde farklı bir yola girerken Münevver Ahsen'in niyetini sorgular. Hiç beklenmedik bir olay Kenan ve Münevver arasındaki gerginliği tırmandırınca Münevver'in bir seçim yapması gerekecektir.

PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?