PİYASA 5. BÖLÜM FRAGMANI | Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PİYASA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan ve Gani'nin Münevver'i koruma çabaları Münevver'i zor durumda bırakmıştır. Kenan, Münevver'e karşı son kozunu oynarken ikili bu kez kardeşleri üzerinden karşı karşıya gelir. Ahsen, Münevver için bir şeyler yapmaya çabalarken bilmeden Özge'nin de kariyerini etkiler. Adar aldığı sürpriz destek sayesinde farklı bir yola girerken Münevver Ahsen'in niyetini sorgular. Hiç beklenmedik bir olay Kenan ve Münevver arasındaki gerginliği tırmandırınca Münevver'in bir seçim yapması gerekecektir.