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Haberler Yaşam PİYASA 5. BÖLÜM İZLE HD | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD!
Giriş Tarihi: 23.03.2025 01:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 01:01

PİYASA 5. BÖLÜM İZLE HD | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD!

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un da kadrosunda bulunduğu yeni dizi, son bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasa 5. bölümünü izlemek isteyenler, Kanal D ekranlarına yöneliyor. 22 Mart 2025'te yayınlanan bölüm için seyirciler ekran başındaki yerlerini aldı. İşte, Kanal D ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, full HD

PİYASA 5. BÖLÜM İZLE HD | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa 5.bölümüyle ekranlara geliyor. Bu haftaki bölümde sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Piyasa son bölüm izle, tek parça

PİYASA 5. BÖLÜM İZLE HD | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD!

PİYASA SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

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PİYASA 5. BÖLÜM İZLE HD | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD!

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar. Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver'in peşindedir.Kenan'dan gelen bir teklif, Münevver'in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.

PİYASA 5. BÖLÜM İZLE HD | Kanal D dizi ekranı ile Piyasa son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD!