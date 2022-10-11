ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

ABD enflasyon verisi oranı merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda büyük etkisi bulunan bu konuyla ilgili olarak "ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Kasım ayında gelecek FED kararı öncesi kritik önem taşıya enflasyonun ne olacağı piyasaların odağındaki konuların bu hafta başında geliyor. İşte ABD enflasyon verisi ile ilgili tüm detaylar ve beklentiler.