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Haberler Yaşam ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 15:54

ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

Bu hafta piyasalar ABD enflasyon verisi için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bu veriler ABD merkez bankası FED faiz kararında etkili olacağında detaylar araştırma konusu haline geldi. Bu noktada ise "ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle altın piyasasını yakından ilgilendiren bu konu ülkemizde de öne çıkan konu başlıkları arasında yer ediniyor. Peki, ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

ABD enflasyon verisi oranı merakla bekleniyor. Küresel piyasalarda büyük etkisi bulunan bu konuyla ilgili olarak "ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Kasım ayında gelecek FED kararı öncesi kritik önem taşıya enflasyonun ne olacağı piyasaların odağındaki konuların bu hafta başında geliyor. İşte ABD enflasyon verisi ile ilgili tüm detaylar ve beklentiler.

ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi 13 Ekim 2022 Perşembe günü açıklanacak.


Buradan gelecek veriler kasım ayında yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Bu nedenle küresel piyasalar gelecek açıklamaya kilitlendi.

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ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

ABD ağustos ayı enflasyonunda gerileme görülmüştü. Rakamlar yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemişti.

ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

Tahminlere göre; ABD'de Eylül ayı enflasyonu yıllık yüzde 8,1'e gerileyecek. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamının, dolara olan talebi artıracağı ifade ediliyor.

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