ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Piyasalar 2022 ABD enflasyon verisine kilitlendi!

Bu hafta piyasalar ABD enflasyon verisi için gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bu veriler ABD merkez bankası FED faiz kararında etkili olacağında detaylar araştırma konusu haline geldi. Bu noktada ise "ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle altın piyasasını yakından ilgilendiren bu konu ülkemizde de öne çıkan konu başlıkları arasında yer ediniyor. Peki, ABD enflasyon verisi kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.