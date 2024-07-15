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Haberler Yaşam PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer'i bulmak için Almanya'da eylem yapmıştı: Maide Türemiş'in mücadelesi belgesel oldu!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 09:23

PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer'i bulmak için Almanya'da eylem yapmıştı: Maide Türemiş'in mücadelesi belgesel oldu!

Almanya'da Maide Türemiş'in kızı Nilüfer Türemiş, yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'da kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızının Avrupa'daki PKK dernekleri tarafından kandırıldığı söyleyen ve Berlin Başkanlık Ofisi önünde eylem yapan Maide annenin mücadelesinden belgesel yapıldı. Almanya ve Fransa'da yayınlanacak belgeselle ilgili konuşan Maide anne, "Avrupa'da büyük yankı uyandıracak" açıklamasını yaptı.

Hüseyin KAÇAR
PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer’i bulmak için Almanya’da eylem yapmıştı: Maide Türemiş’in mücadelesi belgesel oldu!

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide Türemiş'in kızı Nilüfer Türemiş, yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'da kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızının Avrupa'daki PKK dernekleri tarafından kandırıldığı belirten Maide anne, dönemin Almanya başbakanı Merkel'in Berlin'deki başbakanlık ofisi önünde eylem başlattı.

PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer’i bulmak için Almanya’da eylem yapmıştı: Maide Türemiş’in mücadelesi belgesel oldu!

KIZININ İZİNE BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI

Sesini duyurmak için elinde kızının fotoğrafıyla tek kişilik eylem yapan Maide Türemiş, kızının izine bir türlü rastlamadı. Avrupa'da gittiği her kapıda kızından bilgi alamadan dönen Maide anne, eylemi sırasında kansere yakalandı.

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PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer’i bulmak için Almanya’da eylem yapmıştı: Maide Türemiş’in mücadelesi belgesel oldu!

Tedavisi nedeniyle uzun süre eyleme ara veren cesur yürek Maide annenim mücadelesine Avrupa'nın iki önemli Tv kanalı sessiz kalmadı. Türemiş'in evladı Nilüfer için verdiği mücadelesini ZDF Tv tarafından bir saatlik belgesel yapıldı.

PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer’i bulmak için Almanya’da eylem yapmıştı: Maide Türemiş’in mücadelesi belgesel oldu!

FRANSA VE ALMANYA'DA YAYINLANACAK

Alman ZDF kanalı tarafından çekilen belgesel, Fransa Artı Tv ve ZDF kanalında yayınlanacak. Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan belgeselde, Maide annenin kızına kavuşmak amacıyla verdiği mücadele ve eylem sırasında yaşadığı sağlık sorunları da anlatılıyor.

PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer’i bulmak için Almanya’da eylem yapmıştı: Maide Türemiş’in mücadelesi belgesel oldu!

Berlin Başbakanlık binası önünde kızı için mücadele ederken kansere yakalanan ve tedavi nedeniyle bir süre eyleme ara vermek zorunda kakan Maide anne, Diyarbakır'a da gelerek HDP önünde evlat mücadelesi veren Diyarbakır annelerine destek olmuştu.

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