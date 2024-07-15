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PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer'i bulmak için Almanya'da eylem yapmıştı: Maide Türemiş'in mücadelesi belgesel oldu!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
09:23
PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer'i bulmak için Almanya'da eylem yapmıştı: Maide Türemiş'in mücadelesi belgesel oldu!
Almanya'da Maide Türemiş'in kızı Nilüfer Türemiş, yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'da kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızının Avrupa'daki PKK dernekleri tarafından kandırıldığı söyleyen ve Berlin Başkanlık Ofisi önünde eylem yapan Maide annenin mücadelesinden belgesel yapıldı. Almanya ve Fransa'da yayınlanacak belgeselle ilgili konuşan Maide anne, "Avrupa'da büyük yankı uyandıracak" açıklamasını yaptı.