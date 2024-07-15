PKK’nın kaçırdığı kızı Nilüfer’i bulmak için Almanya’da eylem yapmıştı: Maide Türemiş’in mücadelesi belgesel oldu!

FRANSA VE ALMANYA'DA YAYINLANACAK

Alman ZDF kanalı tarafından çekilen belgesel, Fransa Artı Tv ve ZDF kanalında yayınlanacak. Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan belgeselde, Maide annenin kızına kavuşmak amacıyla verdiği mücadele ve eylem sırasında yaşadığı sağlık sorunları da anlatılıyor.