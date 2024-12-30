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Haberler Yaşam Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:04

Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

İstanbul Ümraniye'de platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklayan takıntılı saldırgan Koray Çalık'ın davasına adeta dehşetin kronolojisini gösteren bir rapor geldi. Saniye saniye dehşet anları anlatıldı. Saldırganın kadının arkasından koşarak geldiği, 2 saniye içinde elindeki bıçağı ensesine vurduğu belirtildi. Talihsiz kadının ikinci saldırıdan kurtulmak için saldırganı kolundan tuttuğu kaydedilen raporda, "Kendisini korumak için bedenini onun bedenine dayayarak engellemeye çalıştığı görüldü" denildi.

ARZU KAYA
Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

İstanbul Ümraniye'de geçen ocak ayında platonik aşk yaşadığı Fazilet Doğan'ı sokak ortasında bıçaklayan Koray Çalık'ın yargılandığı davaya dikkat çeken bir bilirkişi raporu geldi. Raporda saniye saniye dehşet anı gözler önüne serildi.

"İLLA BENİM OLACAKSIN" DEYİP BIÇAKLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Koray Çalık (48) aynı iş arkadaşı Fazilet Doğan'a (51) aşık oldu. Doğan ise evli olduğunu ve istediği duygusal birlikteliğin olmayacağını belirtti. Ancak Çalık kadını takıntı haline getirdi, "bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" mesajları attı. İşveren, platonik aşığı başka bir şubeye transfer etse de Çalık kadını takip etti, 6 Ocak günü sokak ortasında bıçakladı.

Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

SAVCILIK: BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR

Savcılık atılan mesajların "cinsel taciz" suçunu oluşturduğunu ve öldürmeye çalıştığını belirterek, "Eylemine devam etmek istedi ancak çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu teşebbüs aşamasında kaldı. Bu, öldürmeye teşebbüstür" dedi. "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel taciz" ve "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 23 yıla kadar hapsini istedi.

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Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

SANİYELERLE DEHŞETİN KRONOLOJİSİ

Olay anına ait kamera görüntülerini bilirkişi saniye saniye analiz etti. Kadın yolda yürürken saldırganın 23:48.43'te koşarak arkasından geldiği, 2 saniye içinde elindeki bıçağı ensesine vurduğu belirtildi.

Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

Kadının yüzünü döndükten sonra saldırganın bıçağı bu kez de göğsüne vurmak için kaldırdığı, talihsiz kadının saldırganı kolundan tuttuğu kaydedilen raporda, "Kendisini korumak için bedenini onun bedenine dayayarak engellemeye çalıştığı görüldü" denildi.

Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

Sonrasında etrafta bulunan vatandaşların olaya müdahale edip saldırganı yere yatırdığı, yaralı kadını uzaklaştırdıkları anlatılan raporda, kadını ayakta tutmaya çalıştıkları ancak yere yığıldığı ve vatandaşların başında beklediği ifade edildi. Tüm olayın kamera kayıtlarından 11 saniye içinde gerçekleştiği belirlendi.

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