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Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
11:04
Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi
İstanbul Ümraniye'de platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklayan takıntılı saldırgan Koray Çalık'ın davasına adeta dehşetin kronolojisini gösteren bir rapor geldi. Saniye saniye dehşet anları anlatıldı. Saldırganın kadının arkasından koşarak geldiği, 2 saniye içinde elindeki bıçağı ensesine vurduğu belirtildi. Talihsiz kadının ikinci saldırıdan kurtulmak için saldırganı kolundan tuttuğu kaydedilen raporda, "Kendisini korumak için bedenini onun bedenine dayayarak engellemeye çalıştığı görüldü" denildi.