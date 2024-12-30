Platonik aşk yaşadığı kadını boynundan bıçaklamıştı! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: İşte saniye saniye dehşetin kronolojisi

İstanbul Ümraniye'de geçen ocak ayında platonik aşk yaşadığı Fazilet Doğan'ı sokak ortasında bıçaklayan Koray Çalık'ın yargılandığı davaya dikkat çeken bir bilirkişi raporu geldi. Raporda saniye saniye dehşet anı gözler önüne serildi.

"İLLA BENİM OLACAKSIN" DEYİP BIÇAKLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Koray Çalık (48) aynı iş arkadaşı Fazilet Doğan'a (51) aşık oldu. Doğan ise evli olduğunu ve istediği duygusal birlikteliğin olmayacağını belirtti. Ancak Çalık kadını takıntı haline getirdi, "bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" mesajları attı. İşveren, platonik aşığı başka bir şubeye transfer etse de Çalık kadını takip etti, 6 Ocak günü sokak ortasında bıçakladı.