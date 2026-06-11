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Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:46

PLAY-OFF FİNALİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan başlıyor. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek finale yükselen siyah-beyazlılar ile şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler kozlarını paylaşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbinin tüm detayları.

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PLAY-OFF FİNALİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek dev final serisi için nefesler tutuldu. Yarı final serisinde eşleştiği rakibini saf dışı bırakan Beşiktaş GAİN, finalde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın kupayı müzesine götüreceği bu nefes kesen seride ilk düdük için geri sayım başladı.

PLAY-OFF FİNALİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNAL SERİSİNDE İLK MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk müsabakası 13 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'un basketbol kalelerinden biri olan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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PLAY-OFF FİNALİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Potada şampiyonluk düğümünü çözecek olan bu dev derbi, canlı yayınla basketbolseverlerin evine konuk olacak. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı, naklen ve canlı yayınla beIN Sports ekranlarında olacak.

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PLAY-OFF FİNALİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLUK İÇİN KAÇ GALİBİYET GEREKİYOR VE MAÇ TAKVİMİ NASIL?

Basketbol Süper Ligi statüsüne göre final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazanacak. Serinin takvimi ise oldukça sıkışık ve heyecan dolu bir formatta ilerleyecek:

1. Maç: 13 Haziran 2026 Cumartesi | 20.00 | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN (Ülker Arena)

2. Maç: 15 Haziran 2026 Pazartesi | 20.00 | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN (Ülker Arena)

3. Maç: 17 Haziran 2026 Çarşamba | 20.00 | Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (Akatlar)

Eğer seride 3-0'lık bir üstünlük sağlanamazsa; 4. ve 5. maç oynanacak.

PLAY-OFF FİNALİ: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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