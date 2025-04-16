Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye'de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:03

PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye'de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Türkiye'deki PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapıldı. Oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren bu fiyat artışı, tüm üyelik paketlerini kapsıyor. Essential, Extra ve Deluxe abonelik seçeneklerinde geçerli olan yeni tarifeler belli oldu. Peki, güncellenen PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? İşte, yeni fiyatlar...

PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

PlayStation kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de PlayStation Plus abonelik paketlerine zam yapıldı. Sony'nin açıkladığı yeni fiyat listesiyle birlikte Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin yeni ücretleri netleşti. İşte PlayStation Plus üyeliklerinin güncel fiyatları ve detaylar...

PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

PS PLUS NELER SAĞLIYOR?

PlayStation Plus, Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu bir abonelik hizmeti. Çevrimiçi çok oyunculu oyun oynama, aylık ücretsiz oyunlar, özel indirimler, bulut depolama ve oyun deneme sürümleri gibi özellikler sunan bu hizmet, PS4 ve PS5 oyuncuları için vazgeçilmez bir yere sahip. Essential, Extra ve Deluxe paketleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden hizmet, Türkiye'deki fiyat artışlarıyla erişilebilirlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

TÜRKİYE'DE PLAYSTATİON PLUS FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

2023'teki zamlarla PlayStation Plus paketlerinin fiyatları önemli ölçüde artmıştı. 2025'te mail yoluyla kullanıcılara yeni fiyatlar bildirildi:

PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

GÜNCEL PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI

"Playstation Plus aboneliğinizin yaklaşan fiyat değişikliği hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Mevcut PlayStation Plus Deluxe 12 aylık aboneliğinizin fiyatı TRY 4.266 TL tutarına yükselecektir. Bu fiyat güncellemesiyle PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve avantajlar sunmaya devam edebileceğiz.

PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye’de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Bu fiyat artışı, 24 Haziran 2025'te veya sonrasında gerçekleşecek bir sonraki ödeme tarihine kadar geçerli olmayacaktır. Ancak, bir sonraki ödemenizden önce yapacağınız seviye yükseltme, düşürme veya ek süre satın alma gibi üyelik değişiklikleri, planınızı yeni fiyatlara göre güncellenecektir. Aboneliğinizi dilediğiniz zaman değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.