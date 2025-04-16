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PlayStation Plus fiyatları yeni rakamlar! Türkiye'de PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:03
Türkiye'deki PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapıldı. Oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren bu fiyat artışı, tüm üyelik paketlerini kapsıyor. Essential, Extra ve Deluxe abonelik seçeneklerinde geçerli olan yeni tarifeler belli oldu. Peki, güncellenen PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? İşte, yeni fiyatlar...