Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
18:36
PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?
PMYO başvuru sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için başvurular 23-29 Temmuz 2024 tarihlerinde alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından hak kazanan adaylar bankalara ücretlerini yatırarak diğer aşamalara geçecekler. İlk aşamanın sonuçlarını bekleyen adaylar PMYO başvuru sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, 2024PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik sınavı ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar