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Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:36

PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?

PMYO başvuru sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı için başvurular 23-29 Temmuz 2024 tarihlerinde alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından hak kazanan adaylar bankalara ücretlerini yatırarak diğer aşamalara geçecekler. İlk aşamanın sonuçlarını bekleyen adaylar PMYO başvuru sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, 2024PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik sınavı ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar

PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?

Polislik mülakatına hazırlanan öğrenciler PMYO başvuru sonuçlarını bekliyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazanan öğrenciler için mülakat aşamasına geçilecek. Sınav ücretleri başvuru sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Peki, 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO başvuruları 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Sınav tarihi belli olduğu zaman başvuru sonuçları belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman yer vereceğiz.

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PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?

PMYO SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

PMYO başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer alıyor; Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.

PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?

SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.

2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

PMYO BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihleri açıklandı mı, sınav ücreti ne kadar?

2024 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak..

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2024) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2024) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak),

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