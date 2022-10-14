PMYO SONUÇLARI SORGULAMA | 2022 EGM PA ile Polis Meslek Yüksekokulu Sınavı - PMYO sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Yüksekokulu sınav sonuçları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak duyuruldu. Sınava giren adaylar bu son dakika haberinin ardından PMYO sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 2022 EGM PA ile Polis Meslek Yüksekokulu Sınavı - PMYO sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan 2022 PMYO sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.