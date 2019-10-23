Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Podyumda boy gösterecekler!

(YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce koruma altına alınan Van kedilerinden "Başak" ve "Su", 'da düzenlenecek Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyumda boy gösterecek. Kedilerin birinci seçilmesi için görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılıyor. Uzun tüyleri taranan, özel olarak beslenen ve pedikürü yapılan kediler, İstanbul'daki fuarda "en güzel kedi" seçilmek için yarışacak.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:54
Podyumda boy gösterecekler!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Podyumda boy gösterecekler!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Podyumda boy gösterecekler!
Podyumda boy gösterecekler!
Podyumda boy gösterecekler!
Podyumda boy gösterecekler!
Podyumda boy gösterecekler!
BİZE ULAŞIN