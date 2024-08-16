Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
06:15
Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! “Artık tanık değil sanık olmak istiyorum”
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala dosyanın gizli tanığından şoke bir hamle geldi. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi. "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buz dağının hepsini teslim edeceğim" diyen gizli tanığın, yasa dışı bahisin görünmeyen yüzünü ve tüm delilleri şi vasıtası ile İsviçre'de sakladığı öğrenildi.