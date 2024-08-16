Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! “Artık tanık değil sanık olmak istiyorum”

"TANIK DEĞİL SANIK OLMAK İSTİYORUM"

"Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Bu davada yargılanmak istiyorum" alınsın diyen gizli tanığın, eşinin delilleri getirip teslim olacağını söylediği kaydedildi. Eşinin bahis sitelerini kendisinin internetten kurduğu program üzerinden yönettiğini anlatan tanığın, kazandığı paraları teslim edeceği ve "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dediği aktarıldı.

