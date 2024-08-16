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Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:15

Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! “Artık tanık değil sanık olmak istiyorum”

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala dosyanın gizli tanığından şoke bir hamle geldi. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi. "Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buz dağının hepsini teslim edeceğim" diyen gizli tanığın, yasa dışı bahisin görünmeyen yüzünü ve tüm delilleri şi vasıtası ile İsviçre'de sakladığı öğrenildi.

ARZU KAYA
Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! Artık tanık değil sanık olmak istiyorum

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına sayılı günler kala dosyanın gizli tanığından şoke bir hamle geldi. Gizli tanık dosyaya itiraf mektubu gönderdi. 3 sayfalık mektupta kritik bilgiler yer aldığı belirtildi.

Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! Artık tanık değil sanık olmak istiyorum

TÜM BİLGİLERİ EŞİYLE SAKLAMIŞ
Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı 2. telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.

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Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! Artık tanık değil sanık olmak istiyorum

"TANIK DEĞİL SANIK OLMAK İSTİYORUM"
"Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Bu davada yargılanmak istiyorum" alınsın diyen gizli tanığın, eşinin delilleri getirip teslim olacağını söylediği kaydedildi. Eşinin bahis sitelerini kendisinin internetten kurduğu program üzerinden yönettiğini anlatan tanığın, kazandığı paraları teslim edeceği ve "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dediği aktarıldı.

Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! Artık tanık değil sanık olmak istiyorum

"BUZ DAĞININ HEPSİNİ TESLİM EDECEĞİM"
Tanık, eşinin yasa dışı bahis sistemini kontrol eden ana bilgisayarı teslim ettiğinde yurt dışında olduğu bilinen Derkan Başer'in Türkiye'ye giriş yaparak kendileriyle iletişim kurmak isteyeceğini ve bir dönem Başer'in sağ kolu ve gizli kasası olarak bilindiğini belirterek, "Buz dağının hepsini teslim edeceğim" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.

Polatlar dosyasının gizli tanığından şoke eden mektup! Artık tanık değil sanık olmak istiyorum

KRİTİK 24 SAAT VE İSVİÇRE DETAYI
Kurduğu program sayesinde birçok ülkede eşinin kullandığı bilgisayarın IP adresinin göründüğünü ve böylelikle onu garantiye aldığını söyleyen tanık, ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti.

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