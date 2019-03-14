Polis memuru, hayatının en acı gününü yaşadı. Kaza haberi üzerine gittikleri olay yerinde oğlunun cesedi ila karşılaşan Fatih Kıtır gözyaşlarına boğuldu. Uşak'ta 3 motosikletin çarpıştığı kazada lise öğrencisi Enes Kıtır (18) hayatını kaybetti. Enes Kıtır'ın polis babası Fatih Kıtır, görevli olarak gittiği olay yerinde oğlunun cesediyle karşılaşınca büyük acı yaşadı. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Uşak-İzmir yolu Desan Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okulda eğitim gören 11. Sınıf öğrencisi U.D yönetimindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi N.B.T yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Kıtır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.