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babanın en acı görevi

memuru, hayatının en acı gününü yaşadı. haberi üzerine gittikleri olay yerinde oğlunun cesedi ila karşılaşan gözyaşlarına boğuldu.

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Giriş Tarihi: 14.03.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 23:26
Polis babanın en acı görevi
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Polis babanın en acı görevi

'ta 3 motosikletin çarpıştığı kazada lise öğrencisi (18) hayatını kaybetti. Enes Kıtır'ın babası , görevli olarak gittiği olay yerinde oğlunun cesediyle karşılaşınca büyük acı yaşadı.

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Polis babanın en acı görevi

, saat 17.00 sıralarında, -İzmir yolu Desan Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Polis babanın en acı görevi

İddiaya göre, Lisesi 11. Sınıf öğrencisi yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okulda eğitim gören 11. Sınıf öğrencisi U.D yönetimindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi N.B.T yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Polis babanın en acı görevi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Polis babanın en acı görevi

Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Kıtır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis babanın en acı görevi

Diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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