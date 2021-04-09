Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

Polis Teşkilatı kurulduğu gün 10 Nisan 1845 bugüne kadara ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için çalışan Polis Haftası kutlu olsun! En yakın polis dostlarına kutlama mesajı atmak isteyenler SMS, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya mecraları üzerinden Polis Haftası kutlama mesajı göndermeye başladı. Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan asayiş çalışanlarına moral vermek amacıyla en güzel, kısa, uzun, resimli Polis Haftası mesajları ve sözleri sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021!

RESİMLİ POLİS HAFTASI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun