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Haberler Yaşam Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri
Giriş Tarihi: 09.04.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 14:52

Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

Bu yıl 176. Yıl dönümü olan Polis Haftası mesajları ve sözleri ile sosyal medyada ilgi görüyor. Zorlu görevlerinde gece gündüz demeden çalışan polislerin bu anlam dolu gününde en güzel, kısa, uzun kutlama mesajları atmak isteyenler arayış içine girdi. Halkın her zaman huzurunu sağlamaya çalışan en yakın polis dostunuzun, akrabanızın, eşinizin veya sevgilinize göndermek isteyeceğiniz Polis Haftası mesajları ve sözleri haberimizde bulunuyor. İşte, mesajları ve sözleri seçenekleri!

Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

Polis Teşkilatı kurulduğu gün 10 Nisan 1845 bugüne kadara ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için çalışan Polis Haftası kutlu olsun! En yakın polis dostlarına kutlama mesajı atmak isteyenler SMS, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya mecraları üzerinden Polis Haftası kutlama mesajı göndermeye başladı. Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan asayiş çalışanlarına moral vermek amacıyla en güzel, kısa, uzun, resimli Polis Haftası mesajları ve sözleri sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021!

RESİMLİ POLİS HAFTASI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

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Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlu olsun!

Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Polis Haftası mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun Polis Haftası kutlama mesajları seçenekleri

POLİS HAFTASI SÖZLERİ

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun!

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir.

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