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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 14:08

Polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı! 2022 EGM - Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Polis promosyonu ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Polis promosyonu ödeme tarihi ve tutarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyuruldu. İmzalanan protokole göre promosyon ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin ve tek seferde yapılacak. Bu noktada Kasım ayında belirlenen tarihte hesaplara yatırılacağı bildirilen polis promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Vakıfbank Polis maaş promosyonu ödemeleri için verilen tarih ve detaylar.

Polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı! 2022 EGM - Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

EGM polis promosyonu, ödeme tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Polislerin maaş promosyonu ödeme takvimi, geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklamıştı. EGM, yaptığı açıklamada 36 ay için 27 bin TL promosyon ödemesinin sağlanacağını ifade edilmişti. Bu noktada binlerce polis, promosyon ödemesinin peşin ve tek seferde verileceği tarih için geri sayıma geçti. Vakıfbank ile yapılan protokol sonucu ödemeler Kasım ayında belirlenen tarihte yapılacak. Peki, 2022 EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Vakıfbank polis promosyonu ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı! 2022 EGM - Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL, HANGİ BANKADAN ALINACAK?

EGM ile polis maaş promosyonu ne kadar, ne zaman, kaç TL, hangi bankadan alınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

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Polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı! 2022 EGM - Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU HANGİ BANKADAN ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yapılan protokol sonucu polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını Vakıfbank'tan alacak.

Polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı! 2022 EGM - Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı.

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

Polis maaş promosyonu ödeme tarihi açıklandı! 2022 EGM - Vakıfbank polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

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