Polis promosyonu ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Polis promosyonu ödeme tarihi ve tutarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyuruldu. İmzalanan protokole göre promosyon ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin ve tek seferde yapılacak. Bu noktada Kasım ayında belirlenen tarihte hesaplara yatırılacağı bildirilen polis promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Peki, EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Vakıfbank Polis maaş promosyonu ödemeleri için verilen tarih ve detaylar.