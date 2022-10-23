Bir süredir merakla beklenen polis maaş promosyonu ödeme tarihleri belli oldu. Polis promosyonu ödeme takvimi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama sonrası netleşti. EGM'nin Vakıfbank ile yaptığı anlaşma kapsamında polis promosyonu ödeme tutarı da yükseltildi. Bu kapsamda ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ve ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Vakıfbank EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte 2022 EGM Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri takvimi…