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Giriş Tarihi: 23.10.2022 17:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 17:15

Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri 2022: Vakıfbank - EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, hesaplara ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Bir süredir merakla beklenen polis maaş promosyonu ödeme tarihleri belli oldu. Polis promosyonu ödeme takvimi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama sonrası netleşti. EGM'nin Vakıfbank ile yaptığı anlaşma kapsamında polis promosyonu ödeme tutarı da yükseltildi. Bu kapsamda ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ve ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Vakıfbank EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? Polis maaş promosyonu ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte 2022 EGM Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri takvimi…

Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri 2022: Vakıfbank - EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, hesaplara ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Polis promosyonu ödeme tarihleri ve miktarı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bir süredir gündemdeki yerin koruyan polis promosyonu ödeme tarihi ve tutarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyuruldu. İmzalanan protokole göre polis maaş promosyonu ödemeleri, Vakıfbank tarafından peşin olarak ve tek seferde Kasım ayında belirlenen tarihte hesaplara yatırılacak. Peki, EGM polis promosyonu ne zaman yatacak, hangi tarihte? Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2022 Vakıfbank – EGM Polis maaş promosyonu ödemeleri için verilen tarih ve detaylar.

Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri 2022: Vakıfbank - EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, hesaplara ne zaman yatacak, hangi tarihte?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL, HANGİ BANKADAN ALINACAK?

EGM ile polis maaş promosyonu ne kadar, ne zaman, kaç TL, hangi bankadan alınacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

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Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri 2022: Vakıfbank - EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, hesaplara ne zaman yatacak, hangi tarihte?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU HANGİ BANKADAN ALINACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yapılan protokol sonucu polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını Vakıfbank'tan alacak.

Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri 2022: Vakıfbank - EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, hesaplara ne zaman yatacak, hangi tarihte?

POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı.

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

Polis maaş promosyonu ödeme tarihleri 2022: Vakıfbank - EGM Polis promosyonu ne kadar oldu, hesaplara ne zaman yatacak, hangi tarihte?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

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