Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

"KOÇUM BAK SENİ YERLER"

O görüntülerde Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği ortaya çıktı.