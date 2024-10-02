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Giriş Tarihi: 02.10.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 16:48

Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

Son dakika... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı. Önce kabin memuru ile tartıştı ardından polis memuruna "Seni yerler koçum" diyerek tehditler yağdırdı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca Dilan Çıtak hakkında "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından soruşturma açıldı.

AA
Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçağı birbirine kattı. Sosyal medyada gündem olan olay geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta yaşandı.

Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

KABİN MEMURU İLE TARTIŞTI

Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

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Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olurken Dilan Çıtak Tatlıses kara listeye alındı. Öte yandan Tatlıses'in polis memurunu tehdit ettiği anlar da ortaya çıktı.

Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

"KOÇUM BAK SENİ YERLER"

O görüntülerde Dilan Çıtak Tatlıses'in polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği ortaya çıktı.

Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı.

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