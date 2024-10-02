Giriş Tarihi: 02.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
16:48
Polis memuruna ‘Seni yerler koçum’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma!
Son dakika... İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağı birbirine kattı. Önce kabin memuru ile tartıştı ardından polis memuruna "Seni yerler koçum" diyerek tehditler yağdırdı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca Dilan Çıtak hakkında "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından soruşturma açıldı.