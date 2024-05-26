Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!

Polis tayinleri gündemde! 2024 polis tayinlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Mayıs - Haziran aylarında yapılması beklenen Polis atama ve yer değiştirme süreci hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 2023 yılında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?