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Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
01:30
Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!
EGM tarafından gerçekleşen 2024 yılı polis atama ve yer değiştirme işlemleri son dakika gündemde! Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını ilan etmişti. Şimdi ise gözler POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarına çevrildi. 2024 Polis atama, tayin/yer değiştirme süreci yakından takip ediliyor. Peki, 2024 polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?