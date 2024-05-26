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Haberler Yaşam Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 01:30

Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!

EGM tarafından gerçekleşen 2024 yılı polis atama ve yer değiştirme işlemleri son dakika gündemde! Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını ilan etmişti. Şimdi ise gözler POLNET sistemi üzerinden yapılacak açıklama sonrasında, polis tayinleri ile şark (doğu) görevi atamalarına çevrildi. 2024 Polis atama, tayin/yer değiştirme süreci yakından takip ediliyor. Peki, 2024 polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!

Polis tayinleri gündemde! 2024 polis tayinlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Mayıs - Haziran aylarında yapılması beklenen Polis atama ve yer değiştirme süreci hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 2023 yılında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!

POLİS TAYİNLERİ 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından açıklanan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024? EGM Polis atama, tayin/yer değiştirmeleri gündemde!
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