Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Her sene Haziran ayına doğru özellikle şark görevlerini icra edecek vatandaşlar polis tayinleri için gözünü EGM'den gelecek açıklamaya çevirdi.Bu noktada "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz 2021 yılında yer değiştirme ve atama listesi 2 Haziran tarihinde ilan edilmişti. Ancak bu seneki tayin sonuçlarına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...