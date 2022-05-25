Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Polis tayinleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan atama bekleyen vatandaşlar "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti. Her sene Mayıs Haziran döneminde gerçekleşen Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ve yer değiştirmeleri için geri sayım sürüyor. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...