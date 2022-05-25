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Haberler Yaşam Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 22:55 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 22:55

Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Polis tayinleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan atama bekleyen vatandaşlar "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti. Her sene Mayıs Haziran döneminde gerçekleşen Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ve yer değiştirmeleri için geri sayım sürüyor. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Her sene Haziran ayına doğru özellikle şark görevlerini icra edecek vatandaşlar polis tayinleri için gözünü EGM'den gelecek açıklamaya çevirdi.Bu noktada "2022 EGM ile Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz 2021 yılında yer değiştirme ve atama listesi 2 Haziran tarihinde ilan edilmişti. Ancak bu seneki tayin sonuçlarına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç beklentisi başladı. Geçen yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.

Henüz bu yılki tayinlerle ilgili bir açıklama bulunmuyor.

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Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Mazeret atama dönemi: Genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında,

Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!

Zamandışı atama: Genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte belirtilen sebeplerle yılın her ayında gerçekleşiyor.

Polis tayinleri açıklandı mı, tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM ile Polis tayin atama ve yer değiştirme sonuçları sorgulama!
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