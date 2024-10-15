Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
07:15
Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi
Son dönemlerde suç makinelerinin polise yönelik saldırılarında artış gözlendi. Geçtiğimiz hafta, sadece iki günde İstanbul Beyoğlu ve Konya'da polis memurlarına karşı iki bıçaklama vakası yaşandı. SABAH, suç makinelerinin polise karşı saldırılarını önlemek ve minimuma indirme amacıyla polisin vur emrini uygulamasının hukuki dayanaklarını mercek altına aldı.