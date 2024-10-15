Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

Polis, kanuni görevlerini yerine getirirken, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilir. Kendisine yönelen direnmeyi etkisiz hale getirmek üzere, kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet uygulayabilir ya da kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gaz vb. araçlar kullanabilir. Bu olanaklarla direnişin kırılamaması halinde silah kullanma yetkisine sahiptir" dedi.