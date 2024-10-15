Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 07:15

Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

Son dönemlerde suç makinelerinin polise yönelik saldırılarında artış gözlendi. Geçtiğimiz hafta, sadece iki günde İstanbul Beyoğlu ve Konya'da polis memurlarına karşı iki bıçaklama vakası yaşandı. SABAH, suç makinelerinin polise karşı saldırılarını önlemek ve minimuma indirme amacıyla polisin vur emrini uygulamasının hukuki dayanaklarını mercek altına aldı.

Oğuzhan UYSAL
Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

Polise yönelik artan şiddet olaylarının arkası kesilmiyor. Polis memuru Şeyda Yılmaz karakoldan kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışırken çıkan çatışmada şehit edilmişti. Bu olayın ardından polise yönelik şiddet olaylarında artış yaşandı.

Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

2 GÜNDE 2 POLİSE ŞİDDET VAKASI

Beyoğlu'nda 12 Ekim'de sabit noktada görev yapan polis memuru arkasında gelen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan polis tedavi altına alınırken şüpheli Oytun I. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya'da 13 Ekim tarihinde meydana gelen olayda ise yardım çağrısı üzerine bir eve giden polisler bıçaklı saldırıya uğradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

Polis memuru yaralanırken, saldırgan vurularak gözaltına alındı. Bu olaylarla birlikte Türkiye'de sadece 2 günde 2 polise saldırı olayı gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece'de meydana gelen olayda ise polise saldıran şüpheli polisin tereddütsüz bir şekilde ateş etmesi sonucunda vurularak etkisiz hale getirilmişti. Yaşanan olayların ardından halk arasında polise vur yetkisi tartışmaları oluştu ancak polisin vur yetkisi kanunlar düzenlenmiş durumda. Polis kendisine yönelik saldırıya karşı silah kullanma yetkisine sahip.

Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

"SİLAH KULLANMA YETKİSİNE SAHİPTİR"

Polisin silah kullanma yetkisinin kanunda tanımlandığını belirten avukat Ahmet Aslan, "Polisin görevini yaparken uğradığı saldırılara karşı korunmak üzere sergilemesi gereken davranışlar, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda ayrıntısıyla düzenlenmiştir.

Polis ‘vur’ emrini uygulayabilir! Uzman isim son günlerde yaşanan saldırıları değerlendirdi

Polis, kanuni görevlerini yerine getirirken, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilir. Kendisine yönelen direnmeyi etkisiz hale getirmek üzere, kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet uygulayabilir ya da kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gaz vb. araçlar kullanabilir. Bu olanaklarla direnişin kırılamaması halinde silah kullanma yetkisine sahiptir" dedi.

SON DAKİKA