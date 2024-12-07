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Haberler Yaşam Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 07.12.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 14:55

Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!

Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki Murat Özer yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım'ı silahla öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gündür tedavi gören istismarcı Murat Özer hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...

DHA
Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!

Olay, 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!

Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli Murat Özer tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi.

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Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!

Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!
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Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!

Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan Murat Özer ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli Özer ile evde tutulan Yıldırım'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yıldırım'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Murat Özer'de bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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