Haberler
Yaşam
Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 07.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
14:55
Polisi yaralayıp alıkoyduğu çocuğu öldürmüştü: İstismarcı katil ile ilgili flaş gelişme!
Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki Murat Özer yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım'ı silahla öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gündür tedavi gören istismarcı Murat Özer hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...