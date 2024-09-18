Giriş Tarihi: 18.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
17:14
Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...
İstanbul Esenyurt'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama yaptığı alandan hızla geçerek kafeye yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganlar Gasp Büro Ekiplerince yakalandı. Polisin yanından geçip silahlı saldırı yapmaya çalışan sokak çetesinin kafeye hiç isabet yapamadığı öğrenilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli tek tek gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.