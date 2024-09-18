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Giriş Tarihi: 18.09.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:14

Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

İstanbul Esenyurt'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulama yaptığı alandan hızla geçerek kafeye yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganlar Gasp Büro Ekiplerince yakalandı. Polisin yanından geçip silahlı saldırı yapmaya çalışan sokak çetesinin kafeye hiç isabet yapamadığı öğrenilirken olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli tek tek gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

Olay, 12 Eylül günü gece saat 04.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosikletli bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafeye 3-4 el ateş etti.

Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

Caddenin karşısında bekleyen polis zırhlısına aldırmayan şahıs, seyir halindeki motosiklet ile olay yerinde hiç durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine Gasp Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

HIZLA ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Yapılan çalışmalarda olay saatinde TEM Şube ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosiklet üzerinde bulunan 2 şahsın zırhlı araç yanından geçerken bahse konu işyerine yönelik ateş ettikleri görüldü.

Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

Akabinde Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde ters istikametten kaçmaya başladıkları görülmüş, olay yerinde yapılan kontrollerde 2 adet 9 mm çapında kovan ele geçirilmiş, iş yerinde ise herhangi bir isabete rastlanılmadı.

Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

KANLI PANTOLONU BULUNDU

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi tek tek belirledi. Önceki gün Esenyurt'ta yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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