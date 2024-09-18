Polislere aldırış etmeden iş yerini kurşunlamışlardı: O magandalar yakalandı! Suç makinası çıktılar...

Caddenin karşısında bekleyen polis zırhlısına aldırmayan şahıs, seyir halindeki motosiklet ile olay yerinde hiç durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine Gasp Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.