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Haberler Yaşam Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan "tesadüfen" cesedi çıktı...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 12:37

Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan "tesadüfen" cesedi çıktı...

Tatil için bir akrabalarını ziyarete giden aile hiç beklemedikleri bir dehşetle karşılaştı. Gittikleri evin derin dondurucusunda buldukları ceset, herkesi dehşete düşürdü. Yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, 9 yıldır kayıp olan bir kişi olduğu belirlendi. Ayrıntılar ise çok daha ilginç.

Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan tesadüfen cesedi çıktı...

22 Aralık tarihinde California'nın San Diego eyaletindeki akrabalarını ziyarete giden aile, gittikleri evde tüyler ürperten bir olay yaşadı.

Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan tesadüfen cesedi çıktı...

Evdeki derin dondurucuyu açtıklarında "tesadüfen" karşılarına çıkan ceset, tüm aileyi harekete geçirdi ve polise haber verdiler.

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Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan tesadüfen cesedi çıktı...

Ziyarete gelen aile üyeleri, öğleden hemen önce cesedi dondurucuda bulduklarında polisi aradılar.

Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan tesadüfen cesedi çıktı...

Cesedin bulunmasındaki olağandışı koşullar nedeniyle olay şüpheli ölüm olarak soruşturuluyor.

Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan tesadüfen cesedi çıktı...

Polisin Perşembe günü yaptığı açıklamada ise, ceset kalıntılarının 81 yaşındaki Mary Margaret Haxby-Jones'a ait olduğunu söyledi.

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