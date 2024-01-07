Haberler Yaşam Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan "tesadüfen" cesedi çıktı...

Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 12:37

Polislerin bile tüylerini ürperten dehşet evi! 9 yıldır kayıptı, derin dondurucudan "tesadüfen" cesedi çıktı...

Tatil için bir akrabalarını ziyarete giden aile hiç beklemedikleri bir dehşetle karşılaştı. Gittikleri evin derin dondurucusunda buldukları ceset, herkesi dehşete düşürdü. Yaşlı bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, 9 yıldır kayıp olan bir kişi olduğu belirlendi. Ayrıntılar ise çok daha ilginç.