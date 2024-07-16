POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar görüntüle

POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?

PMYO için ham puan 250 olarak belirlenmişti. Adayların 250 ham puan almak için en az 45 net ve üzeri yapmaları gerekiyor.



Polislik için geçtiğimiz sene şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 han puanı şartı aranıyordu.