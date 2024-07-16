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POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları görüntüle 2024 YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
11:56
POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları görüntüle 2024 YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Polislik MYO bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Polis MYO 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Polislik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Polislik 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…