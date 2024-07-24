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Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 01:36

POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA | PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, kaç puan almak gerekir?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS sınav sürecinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. 2024 PMYO polis alımları tercih süreci ile birlikte yakından takip ediliyor. 2024 polis alımı başvurularında, YKS TYT puan türü dikkate alınacak. Bu kapsamda adaylar için Polislik taban puanları ve kontenjanları mercek altına alındı. Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, başvuru için kaç puan almak gerekir? İşte, detaylar…

POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA | PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, kaç puan almak gerekir?

PMYO polis alımları gündemde. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte polislik mesleği yapmak isteyen adaylar için 2024 polis alımı araştırmaları başladı. Bu kapsamda tüm gözler 2024 PMYO alımı başvuru takvimine çevrildi. Peki, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2024 PMYO Polis alımında son gelişmeler ve şartları!

POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA | PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, kaç puan almak gerekir?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımının detayları henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sene başvurular; 31 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılmıştı.

Söz konusu başvuru takvimi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA | PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, kaç puan almak gerekir?

PMYO TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

PMYO 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı geçen yılın taban puanlarını açıklamıştı. 2023 yılında ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranmıştı.

2024 PMYO taban puanları ve kontenjanları açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA | PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, kaç puan almak gerekir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz yılın polislik başvuru şartları şöyleydi;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

POLİSLİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA | PMYO başvuruları ne zaman başlayacak, taban puanları açıklandı mı, kaç puan almak gerekir?

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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