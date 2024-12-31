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Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
23:12
Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Kim Milyoner Olmak ister 31 Aralık 2024 yılbaşı özel programı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde Doğu Demirkol'a "polonya hükümeti japonya'ya savaş ilan edince japonya nasıl cevap vermiştir " sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...