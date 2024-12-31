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Haberler Yaşam Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:12

Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak ister 31 Aralık 2024 yılbaşı özel programı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde Doğu Demirkol'a "polonya hükümeti japonya'ya savaş ilan edince japonya nasıl cevap vermiştir " sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde ünlü sanatçı Doğu Demirkol'a "Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince japonya nasıl cevap vermiştir? " sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

11 Aralık 19412de Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince japonya nasıl cevap vermiştir?

A. Radyodan kahkaha sesi yayınlamıştır

B. Savaşı nazikçe reddetmiştir

C. Polonya'ya küstüğünü duyurmuştur

D. Portekiz'e savaş açtığını duyurmuştur

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Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Cevap: Savaş ilanı nazikçe reddedilmiştir.

Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince Japonya nasıl cevap vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı
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