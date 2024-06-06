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Polonya Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi | Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:43
Polonya Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi | Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Slovenya karşısında çıktı ve istedikleri başarıyı elde edemeyen Filenin efeleri parkeden 3-0 mağlup ayrıldı. Çıktığı son 5 maçı kaybeden Milliler 2. Hafta maçları için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Polonya Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, filenin efeleri maç takvimi ve puan durumu!