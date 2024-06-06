Polonya Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi | Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya Türkiye Voleybol maçı gündemde. Antalya'da gerçekleşen ilk turda istedikleri başarıyı yalayamayan Milliler, 2. hafta maçları için parkede ter dökmeye devam ediyor. Hem moral bulmak hem de mağlubiyeti unutmak isteyen filenin efeleri Polonya Türkiye karşılaşması için heyecanlı. Peki, Polonya Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?