Giriş Tarihi: 22.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
21:50
POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları
POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları gündemde. Polis Akademisi tarafından her yıl POMEM başvuruları açılıyor ve alımlar gerçekleşiyor. 31. dönem POMEM için kadın ve erkek olmak üzere toplam 7 bin 500 aday alımı gerçekleşmişti. Peki, POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları…