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Giriş Tarihi: 22.08.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 21:50

POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları gündemde. Polis Akademisi tarafından her yıl POMEM başvuruları açılıyor ve alımlar gerçekleşiyor. 31. dönem POMEM için kadın ve erkek olmak üzere toplam 7 bin 500 aday alımı gerçekleşmişti. Peki, POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları…

POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları

31. dönem POMEM alımlarına dair başvurular 04 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı. Gözler 32. dönem için alımlara çevrildi. BU kapsamda adaylar başvuru şartları ve tarih için tüm duyuruları mercek altına aldı. Peki, POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları ve tarihi!

POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

32. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz duyurulmadı ancak 31. dönem POMEM alımlarına dair başvurular 04 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.

Yeni dönem başvuru süreçlerinin de bu dönemde başlaması bekleniyor.

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POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

POMEM 32. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru şartları

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

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