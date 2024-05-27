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Haberler Yaşam POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:26

POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

POMEM 31. Dönem mülakat tarihi gündemde. Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar POMEM mülakat sınavına girecek. Peki, 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nasıl olacak?

POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

POMEM adayları 31. dönem sınav takvimini takip ediyor. 30. dönem başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Bu noktada gözler 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUR?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakata tabi tutuluyor.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.

Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

31. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir. Son dakika açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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