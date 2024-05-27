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POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
15:26
POMEM MÜLAKAT TARİHİ 2024 || 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanacak?
POMEM 31. Dönem mülakat tarihi gündemde. Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar POMEM mülakat sınavına girecek. Peki, 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nasıl olacak?