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Haberler Yaşam POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 14:15

POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

POMEM polis alımı ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son 27. Dönem polis alımı sonuçları ilan edildi. Şimdi ise gözler yeni dönem polis alımlarına çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfasında konuya yönelik son dakika açıklaması geldi. Peki POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar;

POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

POMEM 28. Dönem polis alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başladı mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında başlamıştı. Şimdi ise gözler yeni polis alımlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde açıklanan şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyordu. Peki POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

POLİS AKADEMİSİ TARAFINDAN GELEN SON DUYURU!

POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

28. dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır. Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2021 2022 EGM PA POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Önceki dönemde adaylarda aranan başvuru şartları şu şekildeydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

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