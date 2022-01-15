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Haberler Yaşam POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 09:42

POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

EGM PA duyurularını yakından takip edenler POMEM polis alımı tarihleri araştırıyor. Son olarak POMEM 28. dönem ön başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Bu gelişme üzerine sözlü mülakat tarihleri, sınav ücreti ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı…

POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

POMEM polis alımı ne zaman, sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacağı duyurulmuştu. 28. dönem ön başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış başvuru sonuçları erişime açılmıştı. Peki POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

POMEM polis alımı tarihi henüz belli olmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve sınav tarihi belli olunca haberimizde yer alacaktır. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.

POMEM 28.DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), Bin 600 önlisans (Bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak.

POMEM 28. dönem ön başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda POMEM sonuçlarının ilan edildiği açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır."

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POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

POMEM BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecekler.

POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
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POMEM polis alımı ne zaman? EGM PA 28. Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
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