Haberler
Yaşam
POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:14
POMEM adayları 31. dönem sınav takvimini takip ediyor. 30. dönem başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Bu noktada gözler 2024 POMEM mülakat tarihine çevrildi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nasıl olacak?