Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:14

POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

POMEM adayları 31. dönem sınav takvimini takip ediyor. 30. dönem başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Bu noktada gözler 2024 POMEM mülakat tarihine çevrildi. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nasıl olacak?

POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

POMEM 31. Dönem sınav sonuçları mülakat tarihi gündemde. Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar POMEM mülakat sınavına girecek. Peki, 31. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?

POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiştir. Son dakika açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUR?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakata tabi tutuluyor.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.

Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM SINAV SONUÇLARI 2024 || EGM PA ile 2024 31. Dönem POMEM mülakat tarihi açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

SON DAKİKA