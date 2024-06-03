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Haberler Yaşam POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:39

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar POMEM mülakat sınavına girecek. Bu noktada gözler 31. Dönem POMEM mülakat tarihine çevrildi. Peki, 31. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

POMEM 31. Dönem mülakat tarihi gündemde. POMEM adayları 31. dönem sınav takvimini takip ediyor. 30. dönem başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. . Peki, 31. Dönem POMEM mülakat ne zaman, sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, nasıl olacak?

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde www.pa.edu.tr adresinden duyurulması bekleniyor.

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POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU, SINAV NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından düzenlenen 31. dönem POMEM sınavlarında sonraki aşama sözlü sınavlar! Mülakat yerleri ve sınav tarihi duyurulmuş değil.

Diğer yandan 30. dönemde başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı.

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüven,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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