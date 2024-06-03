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POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:39
POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA pa.edu.tr || 31. dönem POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?
Polis Akademisi tarafından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri adaylara duyurulmuştu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar POMEM mülakat sınavına girecek. Bu noktada gözler 31. Dönem POMEM mülakat tarihine çevrildi. Peki, 31. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM mülakat ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı?