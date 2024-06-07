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Haberler Yaşam POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:08

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi iş birliğiyle lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7500 polis alımı yapacak. Bu noktada fiziki yeterlilik testini tamamlayan adaylar mülakat tarihi için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıllarda 30. dönem başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Peki, 31. dönem POMEM sınav sonuçları ve mülakat tarihi açıklandı mı?

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?

31. dönem POMEM mülakatı için geri sayım başladı. Adaylar sınav sonuçları için sık sık www.pa.edu.tr internet adresi ziyaretlerine başladı. . Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen POMEM alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, POMEM 31. Dönem sınav ve mülakat tarihi ne zaman açıklanacak?

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25'i ve Mülakat Sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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