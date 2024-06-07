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POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA 2024 || 31. dönem POMEM sınav sonucu ve mülakat tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:08
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi iş birliğiyle lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın olmak üzere 7500 polis alımı yapacak. Bu noktada fiziki yeterlilik testini tamamlayan adaylar mülakat tarihi için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıllarda 30. dönem başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı. Peki, 31. dönem POMEM sınav sonuçları ve mülakat tarihi açıklandı mı?