POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 28.Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır?

28.DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı ancak https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan açıklamada "Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." denildi.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.