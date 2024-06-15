Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

4 EL ATEŞ ETTİ… İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ!

Öfkeli şahıs, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı. Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz, olay yerinde hayatını kaybederken, yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.