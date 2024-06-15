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Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...
Giriş Tarihi: 15.06.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
23:44
Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...
Denizli'de Şeref Ç., süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye gitti. Burada genç kadının dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz ile tartışan Şeref Ç., kaçan ikiliyi takip etti. Boş arsada pompalı tüfekle ikisini de katletti!