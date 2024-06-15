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Haberler Yaşam Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...
Giriş Tarihi: 15.06.2024 23:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 23:44

Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

Denizli'de Şeref Ç., süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye gitti. Burada genç kadının dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz ile tartışan Şeref Ç., kaçan ikiliyi takip etti. Boş arsada pompalı tüfekle ikisini de katletti!

Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Ç., 20 AES 85 plakalı otomobiliyle bir süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye gitti.

Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

ÖNCE TARTIŞTI SONRA KOVALADI

Burada eski eşi ve onunla dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz (45) ile tartışan Şeref Ç., tartışmanın büyümesi sonucu aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı. Eski kocasının tüfekle üzerlerine doğru geldiğini gören Meral Tınastepe ve Musa Ayaz, büfe ile yanında bulunan kıraathanenin arkasında bulunan boş araziye doğru kaçmaya başladı.

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Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

4 EL ATEŞ ETTİ… İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ!

Öfkeli şahıs, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı. Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz, olay yerinde hayatını kaybederken, yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Ç.'nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'nde terk edilmiş vaziyette buldu.

Pompalı tüfek ile dehşet saçtı: Eski eşi ile sevgilisini birlikte görünce...

Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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