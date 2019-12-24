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Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı

Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşine saldırmak için yanına pompalı tüfek ve fare zehiri alarak gelince polis tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 10:15
Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı

Olay, dün sabah Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Önal Caddesi'nde 7-9 kişinin panik içerisinde koşuşturarak yardım istediğini görünce hemen müdahale etmiş, İsmibey L.'yi elinde bulunan pompalı tüfek ile yakalamıştı.

Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı

Bu cadde üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 6 ay önce kendisinden boşanmak için dava açan 3 çocuğunun annesi H.L.'yi vurmak için geldiği öğrenilen İsmibey L.'nin yanında pompalı tüfeğin yanı sıra 34 dolu kapsül, bir kutu fare zehiri, meyve bıçağı da ele geçirildi. Garsonluk ve gündelik işler yaptığı belirtilen İsmibey L., Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde hazırlanan 'Kişiyi öldürmeye teşebbüs', 'İşyerine baskın girişiminde bulunmak', '6 bin 136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarını kapsayan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı

TUTUKLANDI

İsmibey L., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından dün akşam geç saatlerde tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne konuldu.

Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı
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Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı
Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı
Pompalı tüfek ve fare zehiri ile eşinin iş yerine gelen adam tutuklandı
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