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Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
12:18
Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
EURO 2024 F grubunda A Milli Takımımız Gürcistan karşısında mücadele ederken aynı grupta bulunan Portekiz de Çekya ile karşılaşacak. Milli maç ile birlikte futbolseverler Portekiz Çekya maçı canlı izle ekranı da takip edilecek. Gruptaki puan durumunu izlemek isteyenler Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını kaçırmak istemiyor. Peki; Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, maça dair merak edilenler...