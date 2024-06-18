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Haberler Yaşam Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:18

Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

EURO 2024 F grubunda A Milli Takımımız Gürcistan karşısında mücadele ederken aynı grupta bulunan Portekiz de Çekya ile karşılaşacak. Milli maç ile birlikte futbolseverler Portekiz Çekya maçı canlı izle ekranı da takip edilecek. Gruptaki puan durumunu izlemek isteyenler Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını kaçırmak istemiyor. Peki; Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, maça dair merak edilenler...

Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Portekiz Çekya maçı canlı izle şifresiz başlıklı araştırmalar hız kazanıyor. Türkiye Gürcistan maçının ardından F grubundaki kalan takımlar da karşı karşıya gelecek. Ardından puan durumu şekillenmeye başlayacak. EURO 2024 maçlarının yayın kanalı bu noktada takip ediliyor. Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, maça dair merak edilenler...

Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımın yer aldığı F grubu maçları başlıyor. Bugün saat 19.00'da oynanacak Türkiye Gürcistan maçı ardından Portekiz Çekya maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

Maç sonuçlarına göre puan durumu şekillenmeye başlayacak.

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Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

F grubundaki Portekiz Çekya maçı milli maç sonrası TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Portekiz Çekya maçı canlı izle HD | EURO 2024 Portekiz Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

EURO 2024 F GRUBU FİKSTÜR

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

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