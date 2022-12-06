Haberler Yaşam Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak?? TRT 1 canlı izle ile Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 06.12.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 13:58

Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. TRT 1 canlı maç izle ekranı üzerinden sporseverler Dünya Kupası maçlarını canlı takip edebiliyor. Çeyrek final eşleşmelerinin üçü belli olurken, bu akşam da Fas – İspanya ve Portekiz İsviçre maçlarının galibi çeyrek finalde eşleşecek. Bu noktada, Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Portekiz İsviçre maçı canlı izle ekranı TRT 1 ile izlenebilir. İşte TRT 1 maç izle ekranı ile Portekiz İsviçre maçı canlı izle