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Haberler Yaşam Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 10:48

Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen takımlar mücadelelerini sürdürürken grup aşamasında Türkiye ile karşılaşan Portekiz Slovenya ile maça çıkıyor. Futbolseverler Portekiz Slovenya maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Frankfurt Arena'da oynanacak karşılaşmada yıldız isim Cristiano Ronaldo yakın mercek altında olacak. Peki; Portekiz Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Slovenya maçı canlı TRT 1 izle başlıklı araştırmalar ile arama motorlarındaki yerini aldı. Grup lideri olarak son 16 turuna çıkan Portekiz karşısına, en iyi üçüncüler arasından gelen Slovenya çıkıyor. EURO 2024 çeyrek finaline adını yazdırmak isteyen takımlar hazırlıklarını tamamladı. Peki; Portekiz Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 son 16 turu maçları arasında yer alan Portekiz Slovenya maçı 1 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ SLOVENYA SON 16 MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen izlenecek.

Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için TRT 1 canlı izle linkini takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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