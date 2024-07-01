Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Slovenya maçı canlı TRT 1 izle başlıklı araştırmalar ile arama motorlarındaki yerini aldı. Grup lideri olarak son 16 turuna çıkan Portekiz karşısına, en iyi üçüncüler arasından gelen Slovenya çıkıyor. EURO 2024 çeyrek finaline adını yazdırmak isteyen takımlar hazırlıklarını tamamladı. Peki; Portekiz Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...