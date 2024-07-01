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Portekiz Slovenya maçı canlı izle HD! EURO 2024 son 16 turu Portekiz Slovenya maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
10:48
EURO 2024 son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen takımlar mücadelelerini sürdürürken grup aşamasında Türkiye ile karşılaşan Portekiz Slovenya ile maça çıkıyor. Futbolseverler Portekiz Slovenya maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Frankfurt Arena'da oynanacak karşılaşmada yıldız isim Cristiano Ronaldo yakın mercek altında olacak. Peki; Portekiz Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...