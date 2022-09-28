Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

"Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."