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Haberler Yaşam Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı
Giriş Tarihi: 28.09.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 13:23

Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, betonarme ve prefabrik ev yapımı yardımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında vatandaşlar, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır, prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı sorularını dile getirdi. Bu önemli konu hakkında ihtiyaç sahipleri, prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Peki, prefabrik ev yapım yardımı başvurular başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

Prefabrik ev yardım başvuru şartları ve detayları hakkında birçok vatandaş bilgi edinmek istiyor. Kabine Toplantısı Kararları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları hakkında bilgileri 84 milyona verdi. İhtiyaç sahipleri de prefabrik ev yapım yardımı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. Peki, prefabrik ev yapım yardımı başvurular başladı mı? prefabrik ev yapım yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Prefabrik ev yapımı başvuru bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

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Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

YARDIM PROGRAMLARI BÜTÇESİ İKİYE KATLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

"Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."

Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

PREFABRİK VE BETONARME EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

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