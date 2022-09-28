Prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları ve ekranı

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, betonarme ve prefabrik ev yapımı yardımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında vatandaşlar, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır, prefabrik ev yapım yardımı başvuruları başladı mı sorularını dile getirdi. Bu önemli konu hakkında ihtiyaç sahipleri, prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Peki, prefabrik ev yapım yardımı başvurular başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…