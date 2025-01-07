PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Ocak 2023'te BluTV'de yayınlanmaya başlayan ve kurgusal Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesini mizahi bir dille ele alan Prens dizisi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Giray Altınok'un skeçlerinden doğan ve televizyon ekranlarında hayat bulan karakter, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Nisan 2024'te yayınlanan ikinci sezonuyla heyecanı tazeleyen dizi, izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Şimdi ise tüm gözler merakla beklenen üçüncü sezonun yayın tarihine çevrilmiş durumda. Prens dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...