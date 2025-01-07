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PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:31
PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?
Blu TV'nin sevilen dizisi Prens'in 3. sezonu için geri sayım başladı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezon tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin eni sezonunun okuma provalarında kadroya yeni katılan birbirinden başarılı oyuncular oldukça dikkat çekiyor. Bongomya krallığındaki taht mücadelesini kendine has bir dille izleyicilerle buluşturan dizide yeni sezonda Osmanlı Devleti'nin de dahil olacağı açıklandı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?