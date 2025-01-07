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Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:31

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens'in 3. sezonu için geri sayım başladı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği Prens dizisinin merakla beklenen 3. sezon tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizinin eni sezonunun okuma provalarında kadroya yeni katılan birbirinden başarılı oyuncular oldukça dikkat çekiyor. Bongomya krallığındaki taht mücadelesini kendine has bir dille izleyicilerle buluşturan dizide yeni sezonda Osmanlı Devleti'nin de dahil olacağı açıklandı. Peki, Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Ocak 2023'te BluTV'de yayınlanmaya başlayan ve kurgusal Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesini mizahi bir dille ele alan Prens dizisi, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Giray Altınok'un skeçlerinden doğan ve televizyon ekranlarında hayat bulan karakter, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Nisan 2024'te yayınlanan ikinci sezonuyla heyecanı tazeleyen dizi, izleyicileri yeniden ekran başına topladı. Şimdi ise tüm gözler merakla beklenen üçüncü sezonun yayın tarihine çevrilmiş durumda. Prens dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

ÇEKİMLER BAŞLADI!

Blu TV'nin sevilen dizisi Prens'in okuma provaları 27 Aralık 2024 tarihinde başlamıştı. Giray Altınok'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla çekimlerin 28 Aralık itibarıyla başladığı ortaya çıktı.

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PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ İÇİN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Giray Altınok Prens 3. sezon bölümlerinin Nisan 2025 itibarıyla BluTV'de yayınlanacağını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında yönelttiği soruya yanıt veren Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"2-3 hafta içerisinde sete gireceğiz. Nisan başı, nisan ortası gibi 3. sezon yayınlanacak. Senaryoda iki bölüm kaldı."

Altınok, çekimlerin şubat sonunda tamamlanmasını beklediğini belirtirken yeni sezon prömiyeri için 2025 ilkbaharını işaret etti. Yıldız oyuncu, kurgu sürecinin kısa olmasının nedenini ise çekimlerin stüdyoda yapılmasına bağladı.

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

YENİ YILDIZLAR KADROYA DAHİL OLUYOR!

Müşvik Guluzade'nin üstlendiği MGX Film imzalı fenomen dizisi Prens'in okuma provasıyla kadrosuna yeni katılacak isimler de belli oldu. Başarılı rolleri ve mütevazi tavırlarıyla tanınan Binnur Kaya "Prens"le el sıkıştı. Kaya, Prens'in 3. sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

PRENS 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Giray Altınok o tarihi işaret etti! Prens 3. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

Diziye ayrıca Burcu Özberk Prens'in kız kardeşine, Yiğit Özşener Macar komutanına, Tansu Biçer "Senatör"e Burak Dakak "Fatih Sultan Mehmet"e, Mustafa Kırantepe "Zağanos Paşa"ya, Orhan Alkaya ise "Akşemseddin"e hayat verecek.

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