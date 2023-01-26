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Haberler Yaşam Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:32

Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

TBMM Anayasa Komisyonu'nun, başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin Anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerinde ürkütücü tablo gözler önüne serildi. Komisyonda konuşan Prof. Dr. Zeki Bayraktar, "LGBT salgına dönüşüyor. 5 yıl içinde patlama yaşanabilir" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN
Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

Prof. Dr. Zeki Bayraktar, TBMM Anayasa Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

DİP DALGA: Bu konuda 25 yıldır çalışan bir ürolog olarak gördüklerimizi ve literatürde olan bilgileri harmanlayarak şunu söyleyebilirim.

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Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

Bir dip dalgayla karşı karşıyayız ve henüz bunun kamuoyu tarafından da algılanabildiğini düşünmüyoruz.

Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

YÜZDE 4: 2019'da İngiliz akademisyen Rahman ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'de eşcinsellik oranı yüzde 4. En yüksek oran Hollanda'da, yüzde 14.

Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

SALGIN VAR: Bütün literatür verileri son 10 yılda, bunun da özellikle son 5 yılında daha önce görmediğimiz yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, yine bir salgın. Fakat bu enfeksiyon salgını değil, 'ergen (12-18 grubu) karmaşası', 'ergenlerde biseksüel konfüzyon' dediğimiz durum.

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