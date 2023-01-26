Prof. Dr. Bayraktar, LGBT ile ilgili ürkütücü tabloyu gözler önüne böyle serdi: Salgına dönüşüyor

SALGIN VAR: Bütün literatür verileri son 10 yılda, bunun da özellikle son 5 yılında daha önce görmediğimiz yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor, yine bir salgın. Fakat bu enfeksiyon salgını değil, 'ergen (12-18 grubu) karmaşası', 'ergenlerde biseksüel konfüzyon' dediğimiz durum.



